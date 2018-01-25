МОК опубликовал критерии недопуска российских олимпийцев

МОК опубликовал критерии недопуска российских спортсменов на Олимпиаду. Всего 17 пунктов, каждый из которых может оставить спортсмена без турнира. Под подозрением — все, кто состоял в базе Московской антидопинговой лаборатории. Есть среди пунктов и нахождение в списке Макларена, и наличие царапин на пробирках. Любое обвинение в допинге расценивается как пятно на репутации спортсмена. Комиссия из специалистов проверяла повышенный уровень соли в анализах. ДНК-тесты и подозрения в манипуляциях со стероидами также закрывают путь на Игры.