МОК призвали к ответу за скандальное решение по российским олимпийцам.

В поддержку наших спортсменов выступили в Финляндии. Центр спортивной этики требует озвучить критерии недопуска атлетов в Пхёнчхан.

Немецкая пресса недоумевает: почему дела рассматривают за считаные дни до Игр?

О двойных стандартах Запада напомнили хакеры Fancy Bear. В Сеть выложили документы WADA — информация сенсационная. 70% норвежских лыжников принимают запрещенные препараты.

Однако отнимать медали у нарушителей МОК даже не пытается.