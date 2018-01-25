Опубликованы критерии МОКа по отбору россиян на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 17 критериев, по которым проводил отбор российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Документ размещен на сайте МОКа.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно», –– заявила глава комиссии по отбору Валире Фурнейрон.

Так среди основных критериев значатся подозрения в употреблении спортсменами допинга, царапины на пробах, исчезновение анализов или их несдача, данные комиссии Ричарда Макларена, отчеты, в том числе закрытые, Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Это включает, например, подозрительные значения уровня стероидов, повышенная соль в моче, несоответствия ДНК и нарушений биологического паспорта спортсмена, а также данные отчетов Макларена и комиссии Дениса Освальда», –– добавила Фурнейрон.

Также комиссия отстраняла всех, кто был назван беглым информатором WADA Григорием Родченковым.

При этом 23 января Фурнейрон заявила, что непопадание в список приглашенных на Игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.

В среду глава МОКа Томас Бах заявил, что решение комиссии «не унижает Россию». Полный и окончательный список приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов Бах озвучит 27 января.

Ранее портал iz.ru сообщил, что среди недопущенных до Олимпиады атлетов есть ведущие российские спортсмены. Так, отстранен олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, один из ведущих российских лыжников –– Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр 5 декабря. Россияне будут выступать на Играх под олимпийским флагом.