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Президент МОКа пояснил недопуск ведущих российских спортсменов на Олимпиаду

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Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комиссия, составляющая список приглашенных российских атлетов на Олимпийские игры 2018 года, имела «серьезные основания» не допустить на соревнования Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана.

«Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения», –– заявил Бах.

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При этом 23 января представитель комиссии МОКа Валери Фурнейрон заявила, что непопадание в список приглашенных на Игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.

«Невключение в список приглашенных на Игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга. Это не должно ставить под сомнение их чистоту», –– сказала Фурнейрон.

Как стало известно 19 января, МОК не допустил на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан 111 российских спортсменов. Многие из них — ведущие и сильнейшие российские атлеты.

Среди тех, кто не получил приглашения, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, один из ведущих российских лыжников –– Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Также МОК отстранил пять российских хоккеистов.

Ранее МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр. Российские атлеты будут выступать на Играх под олимпийским флагом. При этом Олимпийский комитет России попросил МОК разъяснить, можно ли болельщикам проносить российские флаги на соревнования.

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