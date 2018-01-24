Свежевыжатый МОК

Комиссия МОКа по допуску россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане сократила на 111 спортсменов заявку нашей страны на Игры-2018. Возможность фильтровать наш состав олимпийские чиновники получили после того, как было принято решение об «усеченном» допуске нашей команды — под флагом МОКа и после дополнительной проверки. Причины отказа новой группе россиян неизвестны — как заявила глава комиссии Валери Фурнейрон, они не обязательно связаны с допинговыми подозрениями. Но в новом списке отстраненных — целая группа звездных спортсменов, отсутствие которых на Играх существенно сокращает медальные шансы россиян. «Спорт-Экспресс» специально для портала iz.ru составил рейтинг спортсменов, которых лишилась Россия на Олимпиаде из-за решений комиссии по допуску и дисциплинарной комиссии Дениса Освальда.

Сергей Плотников, чемпион мира по хоккею

плотников Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Форвард СКА — один из лучших универсальных форвардов нашего хоккея, который сочетает высокую результативность с отличной игрой в обороне. Не стоит забывать и про бойцовские качества Плотникова: он всегда готов вступиться за звезд команды и даже подраться. Пострадало и ключевое звено сборной России: часть сезона Сергей провел в СКА в одной тройке с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком — теперь Олег Знарок не сможет рассчитывать на это сыгранное сочетание на Олимпиаде.

Прогноз: потеря Плотникова серьезна, но его есть кем заменить — хочется верить, что на шансах сборной на золото Игр это не отразится.

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжам (титул аннулирован)

легков Фото: ТАСС/Евгений Тумашов

Четыре года назад в Сочи весь пьедестал по итогам гонки на 50 км оказался российским: Легков победил, поставив эффектную точку Олимпиады. Награждение прошло на стадионе во время церемонии закрытия. В один момент Александр превратился из главного неудачника российских лыж в главного героя, человека, который переборол, смог перетерпеть неудачи и стал примером.

Спустя почти четыре года, в ноябре 2017-го, МОК лишил лыжника золота в марафоне и серебра в эстафете 4x10 км. Легков признан виновным в употреблении допинга на основании показаний беглого главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Прогноз: получи Легков возможность продолжить карьеру, с большой долей вероятности и в Пхёнчхане он мог бы претендовать на медаль в личном зачете, а также несомненно усилил бы команду в эстафете.

Сергей Устюгов, двукратный олимпийский чемпион по лыжам

Устюгов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россия лишилась лидера лыжной сборной страны и одного из лучших спортсменов за всю историю этого вида спорта. Год назад, на чемпионате мира, Устюгов завоевал пять медалей (два золота и три серебра), повторив рекорд великих норвежцев Бьёрна Дэли и Петтера Нортуга.

Прогноз: Россия после потери Устюгова уже лишилась нескольких наград, в том числе золотых.

Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку

АН Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ему 32 года, и Игры в Пхёнчхане стали бы лебединой песней великого спортсмена. Трижды он выигрывал олимпийское золото, будучи гражданином Южной Кореи, и трижды уже под российским флагом. Сейчас предстояло что-то совершенно новое, еще неизведанное: русский кореец в культовом для Кореи виде спорта мог взять титул на корейской земле. Но произошло чудовищное: Ан узнал о недопуске на Игры, получая экипировку…

Прогноз: Россия после дисквалификации Ана лишилась нескольких наград.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону

Шипулин Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В нынешнем сезоне сборная России по биатлону выступает крайне неудачно. Впрочем, на последних перед Олимпиадой этапах Кубка мира Шипулин, кажется, набрал форму и стал занимать более-менее высокие места. В Ванкувере-2010 на счету Антона бронза в личной гонке, в Сочи-2014 он в составе эстафетной команды выиграл золото. И если кто-то из нашей команды мог принести медаль, то именно Шипулин. Но сейчас всё пропало, и кто знает, потянет ли Антон новый четырехлетний цикл.

Прогноз: можно с большой долей вероятности утверждать, что медалей у эстафетной сборной России на Олимпиаде не будет.

Ксения Столбова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Столбова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Сочи в паре с Федором Климовым спортсменка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и выиграла серебро в личном зачете. Спустя несколько часов после того, как стало известно о дисквалификации, Ксения написала: «Мы будем бороться до конца!»

Прогноз: Россию, возможно, лишили медали в паре и сократили возможности для маневра к командных стартах.

Павел Кулижников, чемпион и рекордсмен мира по конькам

Кулижников Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главная надежда сборной России в конькобежном спорте — неоднократный чемпион мира и Европы. В прошлом имел проблемы с допингом и отбыл дисквалификацию — вероятно, прошлое 23-летнего спортсмена (который, впрочем, не участвовал в Играх в Сочи) и привело к его дисквалификации.

Прогноз: Россия лишилась одной или двух золотых медалей в забегах на короткие дистанции.