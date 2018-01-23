Кремль сожалеет об отсутствии Ана и Шипулина в списке приглашенных на ОИ-2018 атлетов

В Кремле сожалеют, что российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана нет в списке спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели эти удручающие новости... Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться. В единичном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются», — сказал он.

Песков также выразил надежду, что ситуация с именитыми российскими спортсменами прояснится.

Ранее в СМИ появились сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана на Олимпиаду в Пхёнчхане. В МОКе отказались комментировать данную информацию.