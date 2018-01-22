Песков призвал СМИ к аккуратности при освещении трагедий в школах

Освещение трагических событий в школах требует аккуратного подхода, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему на телевидении не так обширно освещались недавние нападения в российских школах.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос является исключительно прерогативой редакционной политики СМИ.

19 января ученик школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, после чего напал на детей и учительницу с топором. В результате пострадали семь человек.