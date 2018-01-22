Напавший на школу в Бурятии подросток задержан до вторника

Напавший на школу в Бурятии подросток пробудет под стражей до вторника, 23 января. Срок задержания школьника на 72 часа продлил Октябрьский районный суд Улан-Удэ, сообщила пресс-секретарь инстанции Александра Поплавская.

«Суд продлил на 72 часа срок задержания подростка — до вторника, ходатайство поступило в воскресенье. Подросток остается в больнице», — приводит слова Поплавской «РИА Новости».

Ученик девятого класса школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ совершил нападение на одноклассников в пятницу, 19 января. Следователи установили, что подросток бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

В результате пострадали семь человек: учительница, ученики и сам нападавший. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

Пострадавшую учительницу, спасавшую детей в момент взрыва, власти Бурятии планируют представить к награде.