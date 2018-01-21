Медики рассказали о состоянии пострадавшей школьницы в Улан-Удэ

Девочка, которая тяжело пострадала при нападении на школу в Бурятии, остается в коме.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дору Хамаганову, совместно с врачами из Санкт-Петербурга была проведена операция, в которой применялись самые современные методы нейрохирургии.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящий момент ведется постоянный мониторинг состояния пострадавшей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором подросток ворвался в школу в поселке Сосновый Бор. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож.