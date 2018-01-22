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Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Путина и Порошенко

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о непубличных контактах президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко являются неверной трактовкой его слов о рабочем графике лидера РФ.

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость», — сказал Песков.

Он также отметил, что переговоры нужны для определенных результатов, однако в настоящее время в Кремле видят шаги со стороны Киева, которые наносят урон Минским соглашениям.

Ранее в интервью на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента отметил, что у Путина большое количество встреч и контактов, которые не носят публичного характера, отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров. После выхода интервью Песков опроверг наличие непубличных встреч Путина и Порошенко, подчеркнув, что он не говорил о том, что такие встречи были. Также в эфире передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» пресс-секретарь Кремля заявил, что всегда говорит правду. 

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