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Песков уверен в убедительной победе Путина на выборах-2018

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин одержит убедительную победу на выборах президента РФ. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я как гражданин России уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», — подчеркнул Песков.

Он также указал на то, что действующий президент пользуется рекордной поддержкой населения, что для мировой политики является беспрецедентным случаем.

Ранее ЦИК сообщила, что в избирательной кампании на пост президента РФ принимают участие 17 кандидатов — два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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