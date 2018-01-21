Песков уверен в убедительной победе Путина на выборах-2018

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин одержит убедительную победу на выборах президента РФ. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я как гражданин России уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», — подчеркнул Песков.

Он также указал на то, что действующий президент пользуется рекордной поддержкой населения, что для мировой политики является беспрецедентным случаем.

Ранее ЦИК сообщила, что в избирательной кампании на пост президента РФ принимают участие 17 кандидатов — два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.