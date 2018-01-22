Российским спортсменам не дали возможности задать вопросы Родченкову

Российским конькобежцам Артему Кузнецову, Александру Румянцеву и Ольге Фаткулиной не дали возможности задать вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову во время рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляций спортсменов.

Информацию об этом распространила Фаткулина после окончания заседания в понедельник, 22 января.

«Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что их самих выслушали и давали время подумать при ответах на вопросы.

9 января CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Финальное решение по данной теме ожидается до 31 января. При этом крайним сроком подачи заявки на участие в Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане является 28 января.