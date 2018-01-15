ФИФА подготовила для Родченкова вопросы о «допинге в российском футболе»

Международная федерация футбола (ФИФА) получила данные о допинге в российском футболе от информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и подготовила ряд вопросов к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом в Twitter сообщил журналист Sky Sports Брайан Суонсон. Он утверждает, что в ближайшее время представители ФИФА передадут список вопросов адвокату Родченкова, который направит их своему клиенту.

FIFA says it has now submitted list of questions for Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov. Also requested forensic analysis. Full update below: #FIFA #SSN pic.twitter.com/d55hcEI6Ru — Bryan Swanson (@skysports_bryan) January 15, 2018

Как писал портал iz.ru, Григорий Родченков объявил, что обладает информацией о якобы нарушениях российскими футболистами антидопинговых правил. В списке фигурировали игроки ЦСКА, «Крыльев Советов», «Анжи» и «Терека». В свою очередь, в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что допинг-пробы футболистов будут переданы ФИФА.

Это не первая попытка обвинить российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов. Летом 2017 года газета Mail on Sunday (Daily Mail) сообщала, что футболисты сборной РФ нарушали антидопинговые правила во время чемпионата мира-2014 и Кубка конфедераций-2017.

Позднее ФИФА обнародовала результаты взятых на Кубке конфедераций допинг-проб. В федерации отметили, что ни один из участников турнира не был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

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