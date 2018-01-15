ФИФА подготовила для Родченкова вопросы о «допинге в российском футболе»
Международная федерация футбола (ФИФА) получила данные о допинге в российском футболе от информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и подготовила ряд вопросов к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории.
Об этом в Twitter сообщил журналист Sky Sports Брайан Суонсон. Он утверждает, что в ближайшее время представители ФИФА передадут список вопросов адвокату Родченкова, который направит их своему клиенту.
Как писал портал iz.ru, Григорий Родченков объявил, что обладает информацией о якобы нарушениях российскими футболистами антидопинговых правил. В списке фигурировали игроки ЦСКА, «Крыльев Советов», «Анжи» и «Терека». В свою очередь, в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что допинг-пробы футболистов будут переданы ФИФА.
Это не первая попытка обвинить российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов. Летом 2017 года газета Mail on Sunday (Daily Mail) сообщала, что футболисты сборной РФ нарушали антидопинговые правила во время чемпионата мира-2014 и Кубка конфедераций-2017.
Позднее ФИФА обнародовала результаты взятых на Кубке конфедераций допинг-проб. В федерации отметили, что ни один из участников турнира не был уличен в употреблении запрещенных препаратов.
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