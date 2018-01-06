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РФС передаст ФИФА полученную о допинг-пробах игроков информацию

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Российский футбольный союз (РФС) получил от футбольных клубов РФ информацию о допинг-пробах игроков, которую ранее запросила Международная федерация футбола (ФИФА).

Полученные данные будут проанализированы специальной комиссией во главе с врио президента РФС Александром Алаевым, после чего их предоставят в СКР и ФИФА, пишет газета «Спорт-экспресс».

Отмечается, что медицинские представители клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут приглашены для более подробных разъяснений по предоставленной документации.

Как рассказали источники, близкие к РФС, международная федерация футбола ранее запросила информацию о допинг-пробах 11 игроков, принадлежащих в том числе ЦСКА, «Анжи», «Крыльям Советов» и «Тереку», сообщает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году ФИФА получила данные о российских футболистах и их допинг-пробах из базы Московской антидопинговой лаборатории.

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