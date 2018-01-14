СМИ решили заранее обвинить российских футболистов в употреблении допинга

Футболисты сборной России планировали принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Mail со ссылкой на неназванные источники.

По данным журналистов, в РФ якобы планировали подменять пробы мочи спортсменов, чтобы те имели возможность применять запрещенные препараты.

В ноябре 2017 года вице-премьер РФ Виталий Мутко пошутил об обвинениях в адрес российских футболистов.

«Если мы так на допинге играем, то что будет без него?» — сказал он.

Мутко также напомнил, что в 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча.

Перед этим ФИФА сообщила, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.