Прямой эфир

СМИ решили заранее обвинить российских футболистов в употреблении допинга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты сборной России планировали принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Mail со ссылкой на неназванные источники.

По данным журналистов, в РФ якобы планировали подменять пробы мочи спортсменов, чтобы те имели возможность применять запрещенные препараты.

В ноябре 2017 года вице-премьер РФ Виталий Мутко пошутил об обвинениях в адрес российских футболистов.

«Если мы так на допинге играем, то что будет без него?» — сказал он.

Мутко также напомнил, что в 2014 году все футболисты сдавали пробы после каждого матча.

Перед этим ФИФА сообщила, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФС отправил в ФИФА допинг-пробы футболистов
Фильм о допинге в РФ выдвинули на премию Гильдии режиссеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017