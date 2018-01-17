Прямой эфир
Сюжет:

СК располагает доказательствами для опровержения показаний Родченкова

0
Фото: TASS/imago sportfotodienst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи не соответствуют действительности, и Следственный комитет России располагает соответствующими доказательствами, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В частности, следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров и медицинских работников сборных команд России, и ни один из них не подтвердил, что при подготовке к Олимпиаде был использован так называемый Родченковым стероидный коктейль «Дюшес».

В России ужесточат наказание за допинг
Президент предложил увеличить финансирование молодых спортсменов

Кроме того, информатор WADA утверждает, что допинг-пробы ряда российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде, после сбора хранились, а ночью происходила их подмена на «чистые», и якобы только потом они отправлялись на проверку. Это утверждение также является ложным.

Следователи установили, что допинг-пробы поступали в лабораторию в дневное время и регистрировались в пределах от 30 минут до двух часов, после чего отправлялись на исследование. 

В ведомстве также указали, что открыты для сотрудничества с иностранными компетентными органами и общественными организациями, однако они не оказывают никакого содействия. В частности, СК отправлял запросы о допросе Родченкова, канадского юриста Ричарда Макларена и журналиста Хайо Зеппельта, однако они не были исполнены.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утраченные РУСАДА допинг-пробы футболистов не относятся к россиянам
ФИФА подготовила для Родченкова вопросы о «допинге в российском футболе»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017