СК располагает доказательствами для опровержения показаний Родченкова

Показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи не соответствуют действительности, и Следственный комитет России располагает соответствующими доказательствами, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В частности, следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров и медицинских работников сборных команд России, и ни один из них не подтвердил, что при подготовке к Олимпиаде был использован так называемый Родченковым стероидный коктейль «Дюшес».

Кроме того, информатор WADA утверждает, что допинг-пробы ряда российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде, после сбора хранились, а ночью происходила их подмена на «чистые», и якобы только потом они отправлялись на проверку. Это утверждение также является ложным.

Следователи установили, что допинг-пробы поступали в лабораторию в дневное время и регистрировались в пределах от 30 минут до двух часов, после чего отправлялись на исследование.

В ведомстве также указали, что открыты для сотрудничества с иностранными компетентными органами и общественными организациями, однако они не оказывают никакого содействия. В частности, СК отправлял запросы о допросе Родченкова, канадского юриста Ричарда Макларена и журналиста Хайо Зеппельта, однако они не были исполнены.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.