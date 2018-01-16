Утраченные РУСАДА допинг-пробы футболистов не относятся к россиянам

Допинг-пробы футболистов, запрашиваемые Международной федерацией футбола (ФИФА), но не обнаруженные в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), были взяты в чемпионате Украины и на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане.

«Как оказалось, пробы не имеют отношения к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная — во время чемпионата мира – 2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, поскольку пробы заказывали международные антидопинговые организации, их не оказалось в РУСАДА.

Таким образом, Российский футбольный союз (РФС) отправил в ФИФА протоколы 11 футболистов, выступавших за национальные команды или отечественные клубы. Среди них Сергей Чепчугов, Марио Фернандес, Кейсуке Хонда, Сергей Игнашевич (все — ЦСКА), Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Петр Немов («Крылья Советов»), болгарин Благой Георгиев («Терек»), а также Олеся Машина, Дарья Мещерякова (обе — юношеская сборная России) и Владимир Обухов (юношеская сборная).

Как писал портал iz.ru, ранее стало известно, что ФИФА получила данные о допинге в российском футболе от Григория Родченкова. При этом в федерации возникли ряд вопросов к информатору WADA, которые в ближайшее время будут переданы ему через адвоката.