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IWF отстранила россиянина Чена из-за подозрений в употреблении допинга

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ivo Cagalj
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена по подозрению в употреблении допинга, сообщила пресс-служба организации.

Там отметили, что если вина спортсмена не будет доказана, то его сразу же оправдают.

Руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что они уже подали апелляцию в IWF на отстранение Чена. 

«Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне», – приводит его слова ТАСС.

Олег Чен является двукратным чемпионом Европы в весовой категории до 69 кг, и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира 2011, 2013 и 2015 годов.

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