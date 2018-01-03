Саночники Демченко и Иванова подадут иски в CAS 5 января

Саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова обжалуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном запрете на участие в Олимпиаде. Спортсмены подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 января.

«Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января будут готовы подать иски», — приводит ТАСС слова президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт.

Она выразила сожаление, что у спортсменов осталось мало времени для защиты, поскольку они узнали о решении МОК лишь в середине декабря прошлого года.

«Теперь приходится в предельно сжатые сроки готовиться к слушаниям в CAS», — отметила президент ФССР.

Альберт Демченко на Олимпийских играх в Сочи завоевал две серебряные медали, Татьяна Иванова — одно «серебро». После расследования, проведенного комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом, спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил. Россиян пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх и лишили завоеванных медалей.

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