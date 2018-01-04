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Спортивный арбитраж отклонил апелляцию по снятию отстранения с Зубкова

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение независимой  антидопинговой комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов.

Напомним, антидопинговая комиссия IBSF после тщательного рассмотрения мотивировочных частей дел скелетониста Александра Третьякова и бобслеиста Александра Зубкова постановила оставить в силе решение от 1 декабря и не пересматривать его.

Из-за этого исполком IBSF заявил о намерении обратиться в CAS, так как уверен в необходимости дисквалификации российских спортсменов. Ранее оба спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, а их результаты с Игр-2014 были аннулированы.

При этом председатель антидопинговой комиссии IBSF голландец Дольф Сегаар подчеркнул, что пока перед комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) или федерацией не предстанет бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, нельзя «говорить о проведении честного судебного процесса».

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