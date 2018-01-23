ОКР еще раз направит списки российских кандидатов на Олимпиаду-2018 в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен еще раз направить списки российских спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщил вице-президент ОКРа Станислав Поздняков.

«Сегодня мы работали с федерациями над списками спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Хочу заверить, что эти списки, которые будут поданы в МОК, предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения», –– цитирует ТАСС Позднякова.

Он отметил, что решение МОКа отстранить ведущих российских спортсменов от Олимпиады предварительно.

«Решение МОКа предварительное. Мы с ним категорически не согласны», –– подчеркнул вице-президент ОКРа.

Ранее стало известно о решении МОКа не приглашать на Олимпиаду одних из сильнейших российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону –– Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников –– Сергей Устюгов и фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Помимо этого, отстранены пять российских хоккеистов –– нападающие Валерий Ничушкин, Сергей Плотников и защитники Михаил Науменков, Антон Белов и Алексей Береглазов.

При этом в МОКе заявили, что отстранение россиян не говорит о том, что они уличены в допинге.

«Невключение в список приглашенных на Игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», –– говорится в заявлении МОКа.