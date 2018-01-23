СМИ сообщили о причинах недопуска Шипулина и Ана на Игры-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина из-за подозрений в нарушении допинговых правил. Об этом пишет французская газета Monde со ссылкой на источник, близкий к эксперту WADA Ричарду Макларену.

По словам собеседника издания, с допинг-пробами упомянутых выше спортсменов, которые были взяты во время Игр-2014 в Сочи, проводились некие манипуляции, передает BFM.RU.

Однако вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков утверждает, что в какие-либо истории с допингом Шипулин и Ан никогда не вовлекались.

Напомним, к настоящему моменту МОК не допустил на ОИ-2018 лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также ряд российских хоккеистов, конькобежцев, бобслеистов и саночников.

ОКР заявил о намерении еще раз направить списки претендующих на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российских спортсменов в МОК. Об этом сообщил вице-президент комитета Станислав Поздняков.