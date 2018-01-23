Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о причинах недопуска Шипулина и Ана на Игры-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина из-за подозрений в нарушении допинговых правил. Об этом пишет французская газета Monde со ссылкой на источник, близкий к эксперту WADA Ричарду Макларену.

По словам собеседника издания, с допинг-пробами упомянутых выше спортсменов, которые были взяты во время Игр-2014 в Сочи, проводились некие манипуляции, передает BFM.RU.

Однако вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков утверждает, что в какие-либо истории с допингом Шипулин и Ан никогда не вовлекались.

Напомним, к настоящему моменту МОК не допустил на ОИ-2018 лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также ряд российских хоккеистов, конькобежцев, бобслеистов и саночников.

ОКР заявил о намерении еще раз направить списки претендующих на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российских спортсменов в МОК. Об этом сообщил вице-президент комитета Станислав Поздняков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОКР еще раз направит списки российских кандидатов на Олимпиаду-2018 в МОК
В ГД заявили об обезглавливании сборной РФ без Шипулина, Устюгова и Ана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017