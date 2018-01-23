В ГД заявили об обезглавливании сборной РФ без Шипулина, Устюгова и Ана

Российская команда на Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане без участия биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана окажется «обезглавлена». Такое мнение высказала во вторник первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в списке потенциальных участников зимних ОИ среди прочих отсутствуют вышеперечисленные спортсмены, несмотря на то что они не были фигурантами разбирательств по итогам работы комиссии МОКа.

По словам Журовой, это выглядит странно, потому что есть спортсмены, по которым были вопросы, и здесь хотя бы есть какая-то логика.

«По этим трем спортсменам достаточно странно... При этом мы понимаем, что все трое, они отчасти не просто лидеры, люди, которые претендуют на медали, но они еще отчасти — дух команды», — цитирует «РИА Новости» первого зампреда комитета ГД.

Журова добавила, что все понимают, что эти люди являются ключевыми для любой команды и на них ориентируются болельщики.

«Если они не едут, команда обезглавлена по большому счету», — заключила олимпийская чемпионка.

В свою очередь депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев заявил, что, отстраняя от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане спортсменов, у которых не было допингового прошлого, Международный олимпийский комитет (МОК) ведет целенаправленные действия против России.

Новость о недопуске Шипулина и Устюгова на Игры-2018 шокировала и известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, пишут «Дни.Ру».

«Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры??? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Как и Виктор Ан??? Парней нет в списке приглашенных??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!» — написал комментатор на своей странице в Instagram.

Отметим, МОК также не выдал приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане российским хоккеистам Михаилу Науменкову и Валерию Ничушкину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что МОК прояснит ситуацию с российскими спортсменами, которые отсутствуют в списках приглашенных на ОИ в Пхёнчхане.