МОК пояснил недопуск россиян на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Мы ссылаемся на наш пресс-релиз, который мы опубликовали в пятницу. В нем объясняется, как этот процесс работает и как спортсмены были выбраны», — цитирует РБК представителя МОКа.

При этом в Олимпийском комитете не стали подтверждать отстранение шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

«Собирая этот список, мы хотели, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только чистые российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что ни у кого из тех спортсменов, которые будут приглашены, не было ни малейшего сомнения», — заявила председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон.

При этом она подчеркнула, что отсутствие российских спортсменов в списке приглашенных на Олимпиаду не говорит о том, что они уличены в допинге.

«Невключение в список приглашенных на Игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга. Это не должно ставить под сомнение их чистоту», –– добавила Фурнейрон.

Как стало известно 19 января, МОК не допустил к Играм 111 российских спортсменов. Многие из них — ведущие и сильнейшие российские атлеты. Так, от Игр отстранены олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников –– Сергей Устюгов и фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Помимо этого, отстранены пять российских хоккеистов.

23 января портал iz.ru опубликовал список допущенных на Олимпиаду российских биатлонистов. МОК пригласил всего трех спортсменов.

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен еще раз направить списки российских спортсменов в МОК, чтобы комитет пересмотрел свое решение, которое пока является предварительным.