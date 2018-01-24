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Запрета на использование флага России на трибунах Олимпиады не существует

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Запрета на использование флага России болельщиками на трибунах зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане не существует.

Об этом в среду, 24 января, сообщил источник в Международном олимпийском комитете (МОК).

«МОК отстранил ОКР, но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России», — разъяснил ситуацию источник «Спорт-Экспрессу».

Сегодня ряд СМИ сообщили о запрете проноса на трибуны флагов стран, которые не участвуют в ОИ.

18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Эскизы нейтральной формы были одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Согласно регламенту, экипировка не должна содержать символику России.

Основные цвета формы — серый, красный и белый. Также на ней будет размещен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

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