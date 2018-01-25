Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал имена российских хоккеистов, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Главными звездами сборной станут Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Сергей Мозякин.

В частности, в команду вошли восемь игроков ЦСКА и 15 хоккеистов петербургского СКА.

Тренерский штаб остановил свой выбор на следующих игроках: вратари Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Василий Кошечкин (магнитогорский «Металлург»).

Защитники: Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все — СКА), Никита Нестеров, Алексей Марченко, Богдан Киселевич (все — ЦСКА);

Нападающие: Иван Телегин, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Калинин, Сергей Широков, Вадим Шипачев (все — СКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

Запасными игроками выбраны защитники Никита Трямкин («Автомобилист»), Егор Яковлев (СКА) и нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»).

По словам Третьяка, на попадание в сборную претендовали около 100 хоккеистов.

«Одной из главных задач была проверка кандидатов, у нас их было около 100. Мы рассматривали два варианта подготовки –– с игроками из НХЛ и вариант, когда они не приезжают», –– сказал Третьяк в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он отметил, что ФХР крайне разочарована решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить на Игры пятерых российских хоккеистов: Антона Белова, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.

«Конечно, разочарованы тем, что пятерым игрокам по непонятным критериям МОК не дал возможность их выбрать в национальную сборную», –– отметил Третьяк.