Прямой эфир
Сюжет:

Ведущие хоккеисты сборной РФ отсутствуют в числе приглашенных на ОИ в Пхёнчхане

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд ведущих хоккеистов, которые числятся в составе сборной России, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В Федерации хоккея России (ФХР) в настоящий момент работают над их включением в окончательный список.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова не включили в список приглашенных на ОИ-2018 спортсменов, пишет телеканал «360». Оба спортсмена ни разу не были замешаны в допинговых скандалах, отмечает «Газета.ру».

«Все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — сказал он.

Кроме того, СМИ сообщили, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан также не был допущен на Олимпиаду.

В Кремле сожалеют о недопуске российских атлетов и надеются, что ситуация прояснится.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017