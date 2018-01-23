Ведущие хоккеисты сборной РФ отсутствуют в числе приглашенных на ОИ в Пхёнчхане

Ряд ведущих хоккеистов, которые числятся в составе сборной России, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В Федерации хоккея России (ФХР) в настоящий момент работают над их включением в окончательный список.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова не включили в список приглашенных на ОИ-2018 спортсменов, пишет телеканал «360». Оба спортсмена ни разу не были замешаны в допинговых скандалах, отмечает «Газета.ру».

«Все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — сказал он.

Кроме того, СМИ сообщили, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан также не был допущен на Олимпиаду.

В Кремле сожалеют о недопуске российских атлетов и надеются, что ситуация прояснится.