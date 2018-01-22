Отстраненные российские конькобежцы верят в положительное решение суда‍

Российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх, рассказали о прошедших слушаниях и своих ожиданиях по поводу рассмотрения апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Фаткулина отметила, что рада тому, что ее наконец выслушали.

«Конечно, было очень нервно, но наши адвокаты очень помогали хорошо держаться на слушаниях», — сказала спортсменка, отметив, что верит в то, что всё будет хорошо.

Конькобежец Александр Румянцев уверен в том, что слушания по апелляциям завершатся в их пользу.

«Мы всех победим», — цитирует Румянцева ТАСС.

22 января в Женеве начались слушания по делам 39 отстраненных российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр в Сочи. Слушания продлятся до 27 января, о своих решениях CAS объявит в период с 29 января по 2 февраля.