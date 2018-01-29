«Первый канал» покажет соревнования с участием российских олимпийцев

«Первый канал» будет транслировать олимпийские соревнования в Пхенчхане с участием атлетов из России.

Как сообщает дирекция общественных связей «Первого канала», 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону.

Напомним, МОК ранее подтвердил регистрацию 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Президент ОКРа Леонид Тягачёв сравнил регистрацию МОКом спортсменов РФ с «обезглавливанием».

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