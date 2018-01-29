Паралимпийцы из России выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил россиян к участию в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане в качестве нейтральных спортсменов.

Об этом сообщается на сайте международной организации.

Ожидается, что на игры в Южную Корею поедут от 30 до 35 спортсменов РФ.

Как сообщал портал iz.ru, в сентябре 2017 года МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) из-за допингового скандала, разрешив спортсменам из РФ участвовать в отборе на зимнюю Паралимпиаду, которая пройдёт в Южной Корее с 9 по 18 марта 2018 года.