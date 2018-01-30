Право на бесправие

Российские спортсмены-инвалиды смогут выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом стало известно в понедельник, 29 января. Подробности — в материале «Спорт-Экспресса», подготовленном специально для портала iz.ru.

После полутора лет жесткой позиции по отношению к России Международный паралимпийский комитет (МПК) пошел на послабления и в понедельник, 29 января, неожиданно разрешил российской команде стартовать на Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта. Правда, российским атлетам придется выступать под нейтральным флагом и еще со множеством других ограничений, но сделан шаг вперед по сравнению с Паралимпиадой-2016 в Рио, когда 267 наших спортсменов-инвалидов из-за допинговых подозрений остались дома и проводили утешительные старты.

Формально исполком Паралимпийского комитета России 1 февраля еще должен дать официальный ответ на предложение о нейтральном статусе сборной. Но после того как на похожие условия согласились члены основной олимпийской сборной, мало кто сомневается, что в Пхенчхан в марте отправятся и паралимпийцы.

Почему изменилась позиция МПК?

Скорее всего, исход дела решила смена президента организации, случившаяся осенью 2017 года. Если предыдущий глава МПК британец Филип Крэйвен был противником каких-либо шагов навстречу России, то при бразильце Эндрю Парсонсе дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала российские спортсмены-инвалиды, сидевшие за «железным занавесом» больше года, получили возможность выступать под нейтральным флагом на чемпионатах и Кубках мира. А теперь эта возможность совершенно логично была перенесена и на главный старт четырехлетия — Паралимпиаду. Можно, конечно, говорить о том, что запрет на флаг России — это несправедливое ущемление наших прав, а жесткие меры против людей с ограниченными возможностями в целом безнравственны. Но разница между отсутствием российской сборной на Рио-2016 и поездкой в Пхенчхан-2018 очевидна.

Паралимп_1 Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс Фото: Global Look Press/Marius Becker

— Считаю решение МПК компромиссным. Решение не использовать символику России на Паралимпиаде — на грани, — заявил член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев. — В таком вердикте есть явная политическая составляющая — тут смешались и спорт, и политика. С другой стороны, важно, что нашим спортсменам разрешили участвовать в Паралимпиаде, потому что они смогут реализовать в Корее свои наработки.

Какие еще претензии остаются к России?

Первопричиной дисквалификации Паралимпийского комитета России в августе 2016 года стал доклад канадского профессора Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем в роли нарушителей упоминались в том числе наши паралимпийцы, причем ни одного имени публично так и не было названо. Тем не менее МПК предъявил российской стороне 67 пунктов, которые нужно было выполнить для возвращения в мировую паралимпийскую семью. Большинство из них носили чисто бюрократический характер, 62 были выполнены к декабрю прошлого года.

Паралимп_2 Фото: Global Look Press/Viktor Chernov

Из оставшегося ключевыми моментами являются признание Россией доклада Макларена и восстановление работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Первый вопрос, несомненно, политический, и, судя по тому, что Следственный комитет РФ официально опроверг выводы канадца, навстречу наша страна идти не собирается. РУСАДА работает без лицензии Всемирного антидопингового агентства (WADA), и переговоры по этому вопросу продвигаются с большим трудом. То есть вероятность отмены дисквалификации Паралимпийского комитета России в обозримом будущем крайне низка. Заложниками же этого противостояния становятся спортсмены-инвалиды, которые, по сути, лишены права на свою профессию.

В чем специфика нейтрального статуса паралимпийцев

Предложение выступать под флагом международного комитета, лишение аккредитации российских чиновников, а также запрет спортсменам называться россиянами даже в соцсетях — всё это в одинаковой мере ущемляет национальные чувства и «олимпийских атлетов из России», и «нейтральных паралимпийцев». И всё же некоторые отличия в положении российской национальной и паралимпийской сборных имеются. Главное из них — олимпийцы всё же сумели добиться упоминания в названии своего статуса названия «Россия». Паралимпийцы же будут представлять на Играх некое неназванное государство.

Паралимп_5 Символика Паралимпийских игр на стадионе «Кёнпхо» в Олимпийском парке в Пхенчхане Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Также олимпийские атлеты получили возможность стартовать в Пхенчхане в командных видах спорта и практически не испытывали проблем с получением спортивных квот. Паралимпийцы же из-за длительного простоя пропустили распределение путевок в большинстве видов спорта — в итоге в заявку российской команды войдут всего лишь 30–35 спортсменов. Они смогут выступить во всех видах спорта, кроме следж-хоккея: лыжах, биатлоне, горных лыжах, парасноуборде и керлинге на колясках. Для сравнения: четыре года назад в Сочи стартовали 69 россиян, а восемь лет назад в Ванкувере еще при старой программе — 32.

На что может рассчитывать Россия на Паралимпиаде-2018

Результаты напрямую зависят о того, будет ли МПК заниматься таким же жестким отсевом российской заявки, как МОК? Тот без объяснения причин вычеркнул из предварительной заявки 111 человек из 500. Опубликованное в понедельник заявление МПК такую возможность не предполагает, но если международный комитет начнет редактировать состав российских нейтралов, станет хотя бы понятно, к кому из спортсменов-инвалидов имеются персональные претензии. Пока этого не знают даже руководители Паралимпийского комитета России.

Паралимп_3 Инга Медведева (Россия) на трассе гигантского слалома на соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

При условии, что МПК не будет чинить препятствия спортсменам-лидерам, российской нейтральной команде по силам даже в сокращенном составе бороться за место в первой тройке медального зачета. На декабрьском этапе лыжного Кубка мира в канадском Кэнморе российские паралимпийцы, уже выступая в нейтральном статусе, буквально разгромили соперников, завоевав 25 золотых наград.

— Для любого спортсмена-паралимпийца главный старт четырехлетия — это дело всей жизни, — отметила паралимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Светлана Коновалова. — Спортсмены всегда испытывают огромную гордость за страну, флаг и гимн. Но всё равно хорошо, что ребятам дали возможность выступить на Паралимпиаде, ведь они затратили столько времени, сил и энергии на подготовку. И в сложившейся ситуации не так и важно, в каком статусе, ведь все и так знают, что они из России.