«Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!»

Ряд ведущих российских атлетов отреагировал на отсутствие приглашения на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане от специальной комиссии МОКа, которая на протяжении нескольких недель занималась рассмотрением этого вопроса.

Кто-то, как лыжник Сергей Устюгов и биатлонист Антон Шипулин, высказались на своих страницах в социальных сетях. Другие, как шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, написали открытые письма в МОК и главе организации Томасу Баху. Но каждого из них такое решение разочаровало, и они хотят добиться объяснений. «Спорт-Экспресс» специально для портала iz.ru собрал высказывания недопущенных к Играм спортсменов.

олимп_1 Сергей Устюгов Фото: TASS/Carl Sandin

Сергей Устюгов, двукратный чемпион мира по лыжам

«Как человек, который посвящает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпиаду. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами — Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими, дисквалифицированными МОК, — заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования , где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — россияне, мы — сильные, мы — чистые».

олимп_2 Виктор Ан Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку

«Уважаемый г-н президент Томас Бах, мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году, и нынешние, в Пхёнчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему. Я изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.

Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОКа и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.

Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018».

олимп_3 Антон Шипулин Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль всё бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке приглашенных на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель — получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.

Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!»

P.S.

Устюгов и Шипулин направили официальные запросы в МОК с просьбой объяснить причину отстранения от Олимпийских игр. Как полагают спортивные юристы, ответы на них смогут послужить формальным поводом для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском о пересмотре решения комиссии.