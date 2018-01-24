«Нам просто пытаются навредить»

Титулованные спортсмены Виктор Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки) и Антон Шипулин (биатлон) с высокой вероятностью не смогут выступить на зимних Играх в Пхенчхане. Об этом во вторник сообщил Олимпийский комитет России (ОКР), комментируя итоги работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Валери Фурнерон. После решения о допуске атлетов из РФ к соревнованиям под нейтральным флагом эта рабочая группа с декабря занималась формированием списка российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в Южной Корее. Однако специальных приглашений от МОКа не дождалась и уже вряд ли дождется значительная часть россиян, среди которых оказались самые неожиданные фамилии. При этом шансов обжаловать решение комиссии у них практически нет.

В системе Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) предусмотрена особая ускоренная процедура рассмотрения исков к международным организациям, которая осуществляется в последнюю неделю перед всеми крупными соревнованиями, — CAS Ad Hoc Division. Заседания арбитров в этом случае могут проходить на территории олимпийских столиц до и во время Игр. Однако отказ МОКа пригласить спортсмена на Олимпиаду обжаловать очень сложно.

— Единственный шанс для приглашенных спортсменов поехать в Пхенчхан — согласие МОКа на рассмотрение их апелляции в CAS Ad Hoc, — заявил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — В ситуации с нынешним форматом допуска российских спортсменов рассмотрение их жалоб можно инициировать только с согласия второй стороны. Еще после решения исполкома МОКа от 5 декабря Томас Бах сообщил, что новая система допуска на Олимпиаду для российских спортсменов — так называемое приглашение от МОКа — не подразумевает обжалования. В других случаях национальные олимпийские комитеты (НОК) присылают заявочные списки в МОК на участие спортсменов, а комитет их утверждает или нет. В этом случае отказ кому-то из этого списка подразумевает возможность обжалования этого решения в CAS.

По мнению эксперта, новую форму допуска для российских спортсменов МОК разработал, чтобы избежать повторения прецедентов летней Олимпиады в Рио, когда наши атлеты смогли успешно обжаловать в CAS Ad Hoc свой недопуск и принять участие в соревнованиях.

— В нашем случае не ОКР подает заявки на спортсменов, а МОК их приглашает, — продолжил Артем Пацев. — Тяжело обжаловать то, что вас куда-то не пригласили. Теперь рассмотрение в Ad Hoc возможно лишь в том случае, если на него согласится МОК. А это маловероятно, учитывая предыдущие действия этой организации. Да и в случае согласия дела спортсменов начнут рассматривать только с 1 февраля, и не факт, что принять по ним решение арбитры успеют до старта Олимпиады.

Изначально отбор на соревнования в Южной Корее прошли 215 российских спортсменов. По предварительным данным, 111 из них не получили приглашения от МОКа на Игры. И если спортсмены, обвиненные в содействии допинговым манипуляциям на Олимпийских играх в Сочи, изначально были под угрозой непопадания в Пхенчхан, то во вторник в числе неприглашенных оказались совсем неожиданные имена. Решением МОКа в этот список попали лучший биатлонист России последних лет Антон Шипулин, звездный лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Допинговые обвинения в отношении наших спортсменов и спортивных организаций строились на основе показаний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего в США в январе 2016-го. Двумя месяцами ранее он был уволен со своей должности после обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в уничтожении более 1400 проб. В дальнейшем на его постоянно менявшиеся показания опирались комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном и комиссия МОКа под руководством Дениса Освальда. Последняя проверяла утверждения о манипуляциях с допинг-пробами российских олимпийцев в Сочи.

С ноября ряд сочинских олимпийцев из «списка Родченкова» был пожизненно отстранен от выступлений на Олимпийских играх. Многие спортсмены были лишены медалей, завоеванных в 2014 году. Среди них — лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и бобслеист Александр Зубков. При этом в отношении Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана в показаниях Родченкова и докладах Макларена и Освальда никаких обвинений не выдвигалось.

В декабре исполком МОКа объявил о высокой вероятности отказа в аккредитации всем спортсменам, тренерам, медицинским и административным работникам, а также функционерам, принимавшим участие в Олимпиаде в Сочи. При этом среди приглашенных в Пхенчхан хоккеистов оказались и участники этих Игр — нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Виктор Тихонов, а также защитник Вячеслав Войнов.

— То, что происходит с хоккеем, — полный бред, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Такое чувство, что люди, которые принимают эти решения, — из «палаты № 6». Нам просто пытаются всячески навредить.

Как сообщила Федерация хоккея России (ФХР), среди кандидатов в сборную на Олимпиаду в списке приглашенных не оказалось защитников Антона Белова, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, нападающих Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. При этом в Сочи выступали только двое из них — Антон Белов и Валерий Ничушкин.

— Даже без этих четверых ребят шансы сборной России на успех в хоккейном турнире по-прежнему остаются высокими, — отметил Александр Кожевников. — Эта неприятная ситуация должна еще больше мотивировать тех, кто поедет в Пхенчхан.

Кроме вышеупомянутых спортсменов в очередном «списке МОКа» оказались фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, саночница Татьяна Иванова, конькобежцы Дмитрий Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Алексей Волков и Евгений Гараничев и многие другие.

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