Виктор Ан потребовал объяснить причины его недопуска к Олимпиаде

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту МОКа Томасу Баху с просьбой объяснить причины его недопуска на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Обращение было опубликовано пресс-службой Союза конькобежцев России.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что до сих пор не названа причина, по которой ему не было отправлено приглашение на Олимпийские игры.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг», — подчеркивается в письме.

Ранее свое отстранение прокомментировал биатлонист Антон Шипулин. Он рассказал, что направил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть его недопуск к Играм, однако ответа пока не получил.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в заявку команды России на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане включены 169 спортсменов.