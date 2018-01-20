МОК сократил заявку сборной России на ОИ-2018

К участию в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, будут допущены 389 спортсменов. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет.

В заявке российской команды значились 500 человек, однако МОК не допустил к соревнованиям 111 спортсменов. Данное решение является неокончательным.

Проверкой российских спортсменов занимается специальная комиссия, которой руководит экс-министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, передает ТАСС.

«В течение нынешнего зимнего сезона российские спортсмены, которых мы отобрали в пул, прошли самые тщательные проверки на допинг во всем мире. В среднем с апреля 2017 года российские спортсмены тестировались на допинг чаще, чем атлеты из любой другой страны», — подчеркнул Фурнейрон.

Окончательный список допущенных к Олимпиаде российских спортсменов будет озвучен не раньше 27 января.

Как писал портал iz.ru, МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. К соревнованиям допустят отдельных российских атлетов, которые докажут, что непричастны к употреблению запрещенных препаратов.

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