Вместо Пхенчхана в Сочи

Для российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), будут организованы альтернативные старты. По словам собеседника «Известий» в Министерстве спорта РФ, турнир уже в ближайшее время пройдет в Сочи. В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов.

Кроме россиян в столицу зимних Игр 2014 года позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018-м, подчеркнул источник.

— Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, — отметил он. — Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи.

Оперативных комментариев от Олимпийского комитета России и минспорта Краснодарского края получить не удалось. Однако ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил о том, что его ведомство сейчас активно работает над деталями альтернативных соревнований.

— Для спортсменов, которые не вошли в список, в России проведем ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться, — заявил Павел Колобков. — Запрета на участие в других соревнованиях у них нет. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши атлеты не должны оставаться без практики. Особенно в тех видах спорта, где у нас много недопущенных.

Незадолго до старта Олимпийских игр в Пхенчхане МОК не предоставил приглашения огромному количеству россиян. При этом многие из них претендовали на медали, а такие спортсмены, как Сергей Устюгов, Виктор Ан, Антон Шипулин, Александр Касьянов, Павел Кулижников и Денис Юсков, были явными фаворитами в своих дисциплинах. Однако в МОКе заявили, что не могут комментировать отдельные случаи недопуска атлетов на Игры-2018. Более того, в организации отметили, что в отношении спортсменов, не получивших приглашения, могут быть начаты дополнительные расследования.

Наибольшие потери наша команда понесла в биатлоне (приглашения получили всего четыре спортсмена), конькобежном спорте (также четверо), лыжных гонках (помимо Сергея Устюгова команда лишилась Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова и Юлии Чекалевой), шорт-треке (на Играх-2018 не выступят Виктор Ан, Денис Айрапетов и Татьяна Бородулина) и санном спорте (Екатерина Иванова, Виктория Демченко). Всех этих спортсменов мы, вероятнее всего, увидим в Сочи.

Приглашения в Пхенчхан получили 169 российских атлетов, полный состав делегации составит 340 человек. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, каждый спортсмен из заявки сам примет окончательное решение об участии в Играх.

— В России возможно организовать спортивные соревнования любого масштаба, — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. — В том числе и в Сочи. Более того, они успешно проводятся, задавая планку качества и зрелищности для остальных стран. Необходимо максимально отстоять права наших спортсменов в судах, подготовиться и принять участие в Олимпиаде-2018. После ее окончания, возможно, продолжить обсуждение вопроса о проведении иных игр. Главная задача — защитить российских спортсменов от влияния политики, не ломать их судьбы, дать болельщикам возможность следить за соревнованиями с участием сильнейших. Вопросы приглашения известных спортсменов из других стран и вознаграждения для победителей могут быть проработаны в случае принятия конкретного решения.

Строительство олимпийских объектов в Сочи началось в конце 2007 года, все основные работы были закончены к 2013 году. Сейчас в городе есть соревновательные объекты абсолютно для всех зимних видов спорта, представленных в олимпийской программе.

Спустя четыре года наследие Игр продолжает развиваться. В Сочи ежегодно проходят сотни престижных соревнований по зимним видам спорта. Также здесь проводится этап «Формулы-1», а главный стадион комплекса «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Игр-2014, переоборудован в футбольную арену и летом примет игры чемпионата мира.

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