Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляций 39 российских спортсменов, отстраненных пожизненно от участия в Олимпийских играх и лишенных результатов Олимпиады-2014 в Сочи.

Слушания проходили в Женеве с 22 по 27 января.

В субботу рассматривались апелляции бобслеистов, среди которых чемпион мира и олимпийский призер Александр Зубков и обладатель Кубка мира Александр Касьянов.

Ранее на слушания приезжали лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, лишенные результатов в Играх-2014, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, скелетонист Александр Третьяков, конькобежцы Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложено на более поздний срок, так как они уже завершили карьеру и не намерены ехать на Игры в Пхенчхан.

Решения CAS начнет озвучивать с 30 января. Оглашение будет происходить в течение четырех дней, при этом Олимпийские игры в Пхенчхане начинаются через полторы недели.

В Женеве впервые дал показания экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, беглый информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, который и являлся основным обвинителем спортсменов. Делал он это по видеосвязи. Также на суде был заслушан канадский профессор Ричард Макларен — глава WADA.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане и аннулировал результаты 43 российских спортсменов по Олимпиаде-2014.

Позже 169 россиянам все-таки разрешили участие в Играх под олимпийским флагом.