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Конькобежцы и шорт-трекисты РФ оспорят в суде недопуск на Олимпиаду

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Российские конькобежцы и шорт-трекисты, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, оспорят решение в суде. Об этом сообщил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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«Мы отправили доверенности адвокатам от всех неприглашенных спортсменов, если будет такая возможность, они намерены оспорить свой недопуск», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно решению комиссии МОКа, в соревновании смогут принять участие только четыре российских конькобежца и семь шорт-трекистов. В частности, выступить на Олимпиаде не смогут шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и олимпийский чемпион Владимир Григорьев (оба шорт-трекисты). Кроме того, отказы получили конькобежцы Руслан Захаров, Юлия Скокова и Екатерина Шихова.

26 января шорт-трекист Виктор Ан направил открытое письмо президенту МОКа Томасу Баху с просьбой объяснить отказ в праве принять участие в соревновании. Такое же послание в международную организацию направил лыжник Сергей Устюгов.

Всего МОК разрешил выступить на соревнованиях под олимпийским флагом 169 российским атлетам. 

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