МОК не допустил на Олимпиаду в Пхёнчхан 22 российских тренеров и 6 медиков

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года 28 российских специалистов, среди которых 22 тренера российских спортсменов и шесть медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренера и шесть медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов», –– рассказал собеседник агентства.

5 декабря МОК отстранил сборную России и приостановил работу Олимпийского комитета России. Позже МОК разрешил выступить на соревнованиях под олимпийским флагом 169 российским атлетам. Сильнейшие спортсмены от соревнований отстранены. 25 января МОК опубликовал критерии по отбору россиян на Олимпиаду, подчеркнув, что непопадание в список приглашенных не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.