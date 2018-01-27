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МОК вынуждает российских спортсменов чистить аккаунты в соцсетях

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Опубликованные 26 января правила поведения для российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года ставят очень жесткие условия для содержимого аккаунтов россиян в соцсетях.

Так, «нейтральные олимпийские спортсмены из России» не имеют права использовать на своих страницах государственные символы РФ (флаг, герб, гимн), размещать контент, содержащий упоминания об РФ и изображающий российскую символику.

Помимо этого, представляться на своих страницах спортсмены должны только как OAR («олимпийский атлет из России») или ОСР (сокращение на русском).

Как отмечает «Спорт-Экспресс» благоразумнее всего россиянам вообще заблокировать свои соцсети на время Игр.

В случае нарушения правил МОКа спортсмена могут лишить лицензии на участие в Олимпиаде.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 169 допущенным на соревнования российским атлетам разрешает выступления только под олимпийским флагом. 

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