МОК вынуждает российских спортсменов чистить аккаунты в соцсетях

Опубликованные 26 января правила поведения для российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года ставят очень жесткие условия для содержимого аккаунтов россиян в соцсетях.

Так, «нейтральные олимпийские спортсмены из России» не имеют права использовать на своих страницах государственные символы РФ (флаг, герб, гимн), размещать контент, содержащий упоминания об РФ и изображающий российскую символику.

Помимо этого, представляться на своих страницах спортсмены должны только как OAR («олимпийский атлет из России») или ОСР (сокращение на русском).

Как отмечает «Спорт-Экспресс» благоразумнее всего россиянам вообще заблокировать свои соцсети на время Игр.

В случае нарушения правил МОКа спортсмена могут лишить лицензии на участие в Олимпиаде.

Ого! А вот это вилка!!! Женя Медведева - чемпионка России (извините). Это титул (его же не отменить) или незаконное упоминание?! pic.twitter.com/FrBa3UG9yV — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 27 января 2018 г.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 169 допущенным на соревнования российским атлетам разрешает выступления только под олимпийским флагом.