Российские лыжники выступят в бордовой форме на Олимпиаде-2018

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) представила форму бордового цвета, произведенную компанией Adidas, в которой российские лыжники выступят на Олимпиаде-2018.

Информацию об этом распространил вице-президент ФЛГР Сергей Крянин в воскресенье, 28 января.

«Данная форма сделана в бордовом цвете, она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне. Элементы национальной символики убраны с формы и заменены на аббревиатуру OAR — Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»)», — цитирует его ТАСС.

5 декабря сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 по решению МОКа. К соревнованиям будут допущены отдельные российские атлеты, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

В компании отметили, что эскизы нейтральной формы были одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК). Согласно регламенту, экипировка не должна содержать символику России.

Основные цвета формы — серый, красный и белый.