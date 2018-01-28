Устюгов оспорит неприглашение на Олимпиаду-2018 в CAS

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, который не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду в Пхёнчханe, оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на общем собрании сборной России.

«Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник», — пояснила Вяльбе, выступление которой транслировал телеканал Russia Today.

Она добавила, что адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, «чтобы они прислали объяснения».

Ранее стало известно, что МОК не пригласил Устюгова на Олимпийские игры в Южную Корею. Также приглашение не получил другой российский лыжник — Глеб Ретивых. Всего на Олимпиаду допущены 169 российских спортсменов, при этом сильнейшие атлеты в список приглашенных не вошли.

26 января Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить причину отстранения от Олимпийских игр 2018.