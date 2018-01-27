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Патрушев обвинил WADA и МОК в развале олимпийского движения

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Действия WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов стали первым шагом к развалу олимпийского движения.

Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в субботу, 27 января.

«Во время того как проходят Олимпиады, даже войны прекращаются. И насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И WADA, и англо-саксы вместо спорта занимаются политикой», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он выразил надежду на то, что эти организации одумаются.

В декабре МОК по результатам расследования двух комиссий организации под руководством швейцарцев Дениса Освальда и Самуэля Шмида отстранил от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане российскую делегацию и всех участников Игр в Сочи (врачей и официальных лиц). В Корею смогут поехать лишь чистые спортсмены, но под нейтральным флагом.

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