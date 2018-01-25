Минспорта РФ обещало непоехавшим на Олимпиаду спортсменам другие соревнования

Спортсменам России, которые не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, предоставят возможность выступать на других соревнованиях.

Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков в четверг, 25 января.

«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами», — цитирует его ТАСС.

Сегодня в заявку команды России на ОИ-2018 включены только 169 спортсменов из пула в 389 человек.

17 января Совет Федерации подготовил предварительную версию списка причастных к отстранению России от Олимпиады-2018 лиц, на которых могут быть распространены санкции.

В список, в частности, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер и глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен. Всего в первоначальный список войдут более 10 человек.