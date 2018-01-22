Глава Минспорта РФ надеется на справедливое решение CAS по делам россиян
Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делам российских спортсменов.
Он отметил, что 22 января в CAS рассмотрели апелляции российских конькобежцев.
«Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение», — цитирует Колобкова ТАСС.
По словам министра, решения CAS объявит не ранее 30 января.
22 января в Женеве начались слушания по делам 39 отстраненных российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр в Сочи. Слушания продлятся до 27 января.