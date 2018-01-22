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Глава Минспорта РФ надеется на справедливое решение CAS по делам россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делам российских спортсменов.

Он отметил, что 22 января в CAS рассмотрели апелляции российских конькобежцев.

«Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение», — цитирует Колобкова ТАСС.

По словам министра, решения CAS объявит не ранее 30 января.

22 января в Женеве начались слушания по делам 39 отстраненных российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр в Сочи. Слушания продлятся до 27 января.

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