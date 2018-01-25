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На ОИ-2018 поедут 169 российских спортсменов

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В заявку команды России на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане включены 169 спортсменов, ведущие атлеты не вошли.

Информацию об этом распространил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка OAR (спортсмены-олимпийцы из России) для участия в Олимпиаде… К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — цитирует сообщение «РИА Новости».

19 января Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры (ОИ) в Южной Корее. Однако этот список не является окончательным.

Те атлеты, которые остались в пуле, должны и далее проходить допинг-тесты, а их пробы — проверяться. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность участия в соревнованиях.

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