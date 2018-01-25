МОК разрешил болельщикам использовать российский флаг на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил в официальном заявлении проносить российские флаги на объекты Олимпиады, которая состоится в этом году в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, она бы не удивилась в сложившейся ситуации другому решению МОКа.

Также спортсменка считает, что ехать на Игры всё равно необходимо, даже несмотря на то что не все спортсмены были допущены до соревнований.

«С самого начала, причем когда все бунтовали... ну не все, а чиновники бунтовали, что нужно не ехать на Олимпиаду, я озвучила свою позицию: как это не ехать? Ничего себе — это же жизнь людская спортивная прекращается. И сейчас, даже при этой ситуации, когда нас уже поставили на колени, так что трудно подняться, мы должны биться до конца. Теми силами, которыми нас в Пхёнчхан пускают, мы должны ехать туда. Будут медали, не будет медалей — мы должны доказать, что в любой ситуации боремся до конца», — сказала Резцова.

Ранее свое отстранение прокомментировал российский биатлонист Антон Шипулин. Он рассказал, что направил письмо в МОК, в котором попросил подтвердить или опровергнуть факт его отсутствия в списке приглашенных атлетов. Ответа от комитета спортсмен пока не получил.

В числе атлетов, не получивших приглашение на ОИ-2018, оказались шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

МОК также опубликовал список критериев, состоящий из 17 пунктов, по которым проводился отбор российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.