Шипулин впервые прокомментировал отстранение от Олимпиады

Российский биатлонист Антон Шипулин впервые прокомментировал свое отстранение от участия в Олимпиаде 2018 года. Спортсмен заявил, что написал письмо в МОК, на которое спортивная организация до сих пор не ответила.

«В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил», — написал Шипулин в Instagram.

Также биатлонист призвал не сомневаться в его «чистоте».

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль всё бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее», — сказал Шипулин.

Спортсмен заявил, что не нужно делать поспешных выводов до того, как МОК предоставит официальные документы и решения.

«Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!» — написал он.

Напомним, по решению комиссии МОКа во главе с Валери Фурнейрон на Олимпиаде в Пхёнчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, а также биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников и многие другие.

Президент организации Томас Бах, комментируя решение МОКа, заявил, что комиссия, составляющая список приглашенных российских атлетов на Олимпийские игры 2018 года, имела «серьезные основания» не допустить на соревнования Шипулина, Устюгова и Ана. В то же время представитель комиссии Валери Фурнейрон 23 января заявила, что непопадание в список приглашенных на Игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.