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В Кремле сожалеют о недопуске Шипулина, Ана и Устюгова на ОИ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «удручающей новостью» информацию о возможном недопуске российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана на зимнюю Олимпиаду. 

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация будет прояснена Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал Песков.

Как стало известно 19 января, МОК не допустил к Играм 111 спортсменов из РФ. Так, от Игр отстранены олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов. Позднее в СМИ появились сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

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