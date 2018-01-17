СМИ: Совфед подготовил санкции против причастных к отстранению от Олимпиады

Совет Федерации подготовил предварительную версию списка причастных к отстранению России от Олимпиады-2018 лиц, на которых могут быть распространены санкции.

В список, в частности, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер и ​глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, сообщает РБК.

Всего в первоначальный список войдут более 10 человек. Санкции временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить после зимней Олимпиады в Корее. Предполагается, что после утверждения списка Совет Федерации обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов.

Ранее стало известно, что на зимних Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить 208 российских спортсменов.